Последнее обновление: 23.06.2022 12:14

США на саммите G7 обнародуют новые шаги в давлении на Россию

На предстоящем саммите "Группы семи" (G7) в Германии лидеры объявят о новых мерах, направленных на давление на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом заявил в среду высокопоставленный представитель США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Мы выдвинем конкретный пакет предложений по усилению давления на Россию", - сказал чиновник, общаясь с журналистами на условиях анонимности.

Лидеры государств на саммите также будут рассуждать о том, как выдержать влияние санкций против России на их собственную экономику, особенно в плане высоких цен на топливо.

"Как нам максимально навредить путинскому режиму? Как нам свести к минимуму обратное влияние на остальной мир? Я думаю, что именно так будет построена дискуссия об энергетических рынках и проблемах энергетического рынка", - сказал представитель США.

Чиновник также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 дистанционно.

Трехдневная встреча G7 в замке Эльмау в Баварских Альпах стартует в воскресенье.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование