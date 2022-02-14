Последнее обновление: 14.02.2022 15:26

Страны G7 готовы ввести экономические санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Страны G7 готовы ввести санкции, которые приведут к "быстрым и масштабным последствиям" для экономики РФ.

Соответствующее заявление в Twitter опубликовал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

"Наращивание российской военной силы у границ Украины, которое продолжается, вызывает серьезное беспокойство. Мы, министры финансов G7, отмечаем на нашей готовности действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут приведут к масштабным и стремительным последствиям для российской экономики", — говорится в заявлении.

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