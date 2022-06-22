В Кремле заявили о «различных» вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Россия рассматривает различные варианты мер в ответ на ограничения Литвы по транзиту в Калининград, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется. Мы убеждены, что эти незаконные санкции в данной ситуации абсолютно неприменимы», — сказал он.

По словам Пескова, применение санкций против Калининграда противоречит «основополагающим документам».

«Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила на брифинге, что ответные меры на ограничения транзита в Калининград будут лежать «в практической плоскости». Она отрицательно ответила на вопрос, будут ли они в дипломатической плоскости, передает РБК.

Литовские железные дороги ввели запрет на транзит составов ряда товаров в Калининград с полуночи 18 июня. Среди них — цемент, строительные материалы, металлы и некоторые другие важные для производства товары.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что страна не вводит никаких ограничений самостоятельно, а исполняет европейские санкции, вступившие в силу с 17 июня.

«Это сделано после консультаций Еврокомиссии и под ее руководством», — отмечал министр.

Власти Калининградской области опубликовали список товаров, которые нельзя перевозить через Литву. Туда вошли технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое. Глава региона Антон Алиханов заявил, что для доставки «санкционных» грузов будут использовать паромы и суда, а не попавшие под ограничения товары будут возить поездами. Губернатор также отметил, что транспортные трудности «вполне преодолимы», «самолеты летают, поезда пассажирские спокойно ходят».