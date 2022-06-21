МИД Литвы разъяснил, куда обращаться России по вопросу транзита

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что если у России есть вопросы насчет применения европейских санкций, то она может обращаться в Еврокомиссию за дополнительными разъяснениями.

"Мой совет такой - если есть реальная потребность и желание со стороны России, то надо обращаться в ЕК с просьбой предоставить дополнительные разъяснения. Если они не подходят, есть Европейский суд, который рассматривает все тяжбы", – сказал Ландсбергис, передает Delfi.

Российскую реакцию Ландсбергис назвал частью "подготовленного театра, чтобы все представить в драматическом свете".

"По моим данным, РФ ждала закрытия намного раньше», заметил он.

Ландсбергис обратил внимание на то, что в первых заявлениях со стороны России случайно было много неправды.

"Например, даты, с которых перевозка через Литву должна была быть прекращена, указаны неверно. Цемент сейчас можно возить, а жителям Калининграда говорили, что нельзя, надо сейчас его покупать. То же самое и с датой доставки нефти. Ее сместили на более ранний срок", – продолжил министр.

"Если взглянуть на общий объем транзита через Литву, то санкционированных товаров, когда запрет вступит в силу полностью, будет меньше половины. Это значит, что никакой блокады нет. Никакого закрытия нет. Транзит есть. Транзит людей был и будет, если ЕК ничего не изменит (…), но пока я не вижу признаков этого. Вся эта риторика, которую мы слышим с другой стороны, направлена на внутренний рынок, на мобилизацию своих жителей", – считает Ландсбергис.