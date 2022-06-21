Минобороны Литвы заявило, что угрозы РФ о блокаде литовского порта "высосаны из пальца"

Российские заявления о блокаде литовского порта являются безосновательными, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Все намеки на то, что Россия может предпринять какие-то "иные меры", что она может заблокировать литовский порт каким-то особым бесконтактным способом, высосаны из пальца. У России не было и нет никаких средств, кроме собственного транзита, для перенаправления в свои порты", - написал Анушаускас в соцсетях.

В понедельник Россия потребовала от Литвы снять запрет на транзит части товаров по железной дороге в Калининградскую область, передает Интерфакс.

Литва заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.