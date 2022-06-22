Россия может отключить Литву от общей системы электроснабжения

В пакете возможных ответных мер на ограничение калининградского транзита рассматривается вывод Литвы из общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца (БРЭЛЛ), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы рассмотрим, помимо тех вопросов, которые я уже озвучил, по ограничению транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии", - сказал Слуцкий, передает Интерфакс.

Энергетическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) - синхронный режим работы энергетических систем этих стран, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

"Если Литва будет вести себя совершенно необоснованным образом, оставляем за собой право рассмотреть возможность ответных шагов", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее Слуцкий также заявил, что считает возможным введение запрета на транзит литовским дальнобойщикам в ответ на блокаду Литвой Калининградской области, однако, по его словам, Россия пока не намерена осуществлять этот шаг.