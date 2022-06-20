Медведев предлагает повторить в ООН «ботинок Хрущева»

Экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна вести переговоры с США до тех пор, пока последние сами не приползут и не попросят об этом.

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку. Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», - заявил Медведев.

«Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…», - добавил он.