Последнее обновление: 28.07.2022 15:04

Главарь "ДНР", посол РФ в Беларуси и генсек ЕР посетили Брестскую крепость

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин посол РФ в Беларуси Борис Грызлов и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак намедни посетили Брест, где вместе возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость".

28 июля отмечается 78-я годовщина освобождения Бреста от нацистов во время Второй мировой войны. О визите сообщил Пушилин в своем телеграм-канале.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…", - заявил он в Бресте.

Основателями Киева считаются полянский князь Кий, его братья Щек и Хорыв и сестра - Лыбидь. Официально принятой датой основания столицы Украины является 482 год. Датой основания Москвы считается 1147 год.

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