Лавров ждет от Зеленского приказа «прекратить сопротивление»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался.

«Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Требуем, чтобы он приказал отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление”, — заявил Лавров в одном из интервью.

Он добавил, что российская сторона якобы хочет «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, а также, чтобы с территории Украины не поступали угрозы безопасности РФ».

Лавров – не единственный, кто блеснул заявлениями. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что лидеры государств, принявших решение поставлять оружие Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — сказал Володин.