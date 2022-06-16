В первом чтении принята поправка в Гражданский кодекс РБ о самовольном строительстве

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла проект закона внесении изменений в Гражданский кодекс РБ, сообщает пресс-служба парламента

В частности, предлагается изложить в новой редакции статью 223 ГК РБ «Самовольное строительство и его последствия».

Так, под самовольным строительством предлагается понимать деятельность лица по возведению, реконструкции, реставрации объекта или его части, если она осуществлена:

на самовольно занятом земельном участке;

на земельном участке, используемом не по целевому назначению;

на земельном участке, предоставленном государственным органом, не имеющим полномочий на принятие соответствующего решения, и (или) без проведения аукциона, когда предоставление земельного участка возможно только по результатам аукциона, и (или) с нарушением установленной очередности предоставления земельных участков, и (или) без предварительного согласования места размещения земельного участка, если в соответствии с законодательными актами требуется такое согласование;

без получения разрешительной документации на строительство и (или) без проектной документации в случае, когда обязательность получения и разработки такой документации предусмотрена законодательством, либо с нарушением требований, установленных разрешительной документацией на строительство.

При осуществлении самовольного строительства в указанных случаях предлагается установить обязательную норму о принятии местными исполнительными и распорядительными органами, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, решения о судьбе объекта.

В случае отказа лица выполнить принятое решение осуществляется снос объекта с возмещением лицом причиненного вреда.

Также проектом Закона вносятся правки в отношении компетенции местных исполнительных и распорядительных органов в части отказа от права собственности.