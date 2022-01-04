Лукашенко: От строительной отрасли «радости не много»

Лукашенко выразил недовольство показателями работы строительной отрасли по итогам января-ноября 2021 года, потребовав от чиновников снижения стоимости жилья, ликвидации долгостроя и наращивания присутствия на российском рынке строительных услуг.

Удельный вес строительной отрасли за январь-ноябрь 2021 года в ВВП составил менее 5%, падение объема строительно-монтажных работ – более 10%, экспорта услуг - около 3%.

«… проблемы есть. Я не говорю, что вы рухнули, не хватало еще, но есть проблемы», - констатировал Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

"Нет строительства - нет развития страны. Это аксиома, и всем понятно, тем более вам, всю жизнь занимавшимся строительством. В прошлом году, если взять строительную отрасль, у меня данные на конец ноября, может, что-то изменилось за декабрь, откровенно, радости не много", - отметил пенсионер.

"Сколько у нас долгостроев и когда мы вообще избавимся от этих долгостроев?", - спросил он, указав на необходимость сокращения сроков и снижения стоимости строительства.

"Люди отмечают в любых опросах, что строительство порой неподъемное для населения», - добавил он.

В то же время, Лукашенко указал, что при оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве для государства абсолютным приоритетом являются многодетные семьи и люди в погонах.

"Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить - это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более. Поэтому как будем действовать в будущем? Понятно, что есть абсолютный приоритет - это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать… какие категории надо поддерживать? А где-то, может быть, предложить людям поработать на свою квартиру", - высказался пенсионер.

По словам Лукашенко, в России не хватает квалифицированных кадров в строительной сфере, и белорусская сторона могла бы предложить свои услуги. "Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - сказал он.