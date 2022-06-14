Беларусбанк ввел ограничения на операции по картам «Мир»

Беларусбанк сообщил о введении жестких ограничений на операции по карточкам платежной системы МИР, эмитированным банками-нерезидентами.

«Сегодня с 16:00 наш банк вводит ограничение на снятие наличных по карточкам платежной системы МИР, эмитированным банками-нерезидентами. Теперь в банкоматах банка можно снять не более 500 BYN в неделю на одну карту», - говорится в сообщении банка.

«Также вводим комиссию 15% от суммы за операции по выдаче наличных в BYN в учреждениях банка», - озвучил банк еще одну новость.