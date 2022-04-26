Последнее обновление: 26.04.2022 14:47

Беларусбанк ввел новые ограничения по операциям с банковскими карточками

Беларусбанк с 26 апреля ввел временный запрет на входящие переводы из-за границы в белорусских рублях на карточки международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные банком.

Также вводится временное ограничение на совершение операций выдачи наличных денежных средств по карточкам международных платежных систем Visa, Mastercard и UnionPay International, эмитированным банками-нерезидентами, в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка в размере 200 белорусских рублей в сутки на одну карту.

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