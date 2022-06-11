Последнее обновление: 11.06.2022 12:22

Байден: Зеленский не хотел слышать предупреждения о вторжении

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отвергал его предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

Об этом Байден сказал в пятницу во время политического сбора средств в Лос-Анджелесе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже", - сказал президент Джо Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина могла казаться надуманной. "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он вошел", – сказал президент США.

Байден обвинил Путина в "попытке уничтожить культуру, не только нацию, но и культуру" Украины, и сказал, что российский лидер считает столицу Украины "престолом матушки-России".

Соединенные Штаты начали поднимать тревогу из-за подготовки России к вторжению в Украину за многие недели до того, как Путин объявил о "спецоперации" 24 февраля.

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