США обеспокоены "смертным приговором" британцам в "ДНР"

Соединенные Штаты обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой ДНР и призывают РФ соблюдать нормы гуманитарного права.

Об этом написал в Twitter госсекретарь США Этони Блинкен.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что "суд" над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке ничтожен и носит пропагандистский характер.

9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.