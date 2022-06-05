Последнее обновление: 05.06.2022 17:42

Путин пригрозил ударами по новым целям в случае предоставления Украине ракеты большей дальности

Путин предупредил Запад, что Россия нанесет новые удары по целям, если США начнут поставлять Украине ракеты большей дальности.

"Если будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — пригрозил Путин в эфире российского ТВ.

Она также сказал, что поставки США и другими западными государствами ракетных систем залпового огня не меняют расстановку сил, поскольку Вооруженные силы Украины обладали российским и советским вооружением с похожей дальностью огня, такие как "Град", "Смерч" и "Ураган".

Как сообщалось, 1 июня США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS. Кроме того, Британия хочет передать Украине РСЗО M270 с дальностью 80 км.

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