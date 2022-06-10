Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Литовский суд отклонил иск "Беларуськалия" по запрету транзита калийных удобрений

Высший административный суд Литвы отклонил жалобу предприятия ОАО "Беларуськалий" на решение Вильнюсского окружного административного суда по запрету на железнодорожный транзит в Клайпедский морской порт калийных удобрений белорусского производства.

Об этом судебная инстанция сообщила в четверг, передает ТАСС.

"Согласно правовому регулированию в рамках ЕС, вопросы национальной безопасности находятся в исключительной компетенции национальных инстанций, поэтому Литва имела право на оценку с этих позиций договоров с "Беларуськалием", который подвергся санкциям со стороны ЕС и США", - пояснил суд свой благоприятный для литовских властей вердикт.

12 января текущего года правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных США санкций против ОАО "Беларуськалий". Кабмин постановил в одностороннем порядке расторгнуть договор, который якобы противоречит установкам национальной безопасности. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

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