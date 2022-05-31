Последнее обновление: 31.05.2022 10:26

В G7 озабочены сообщениями о "фильтрационных лагерях" РФ на оккупированных территориях

Послы стран Группы семи выразили обеспокоенность сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на оккупированных ею территориях.

"Послы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными тревожными сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях", - говорится в заявлении послов, передает «Европейская правда».

"Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее, и в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности" - подчеркнули послы.

Как сообщалось, первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

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