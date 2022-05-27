Кремль волнуется о судьбе ЕС из-за «междусобойчика» Британии и Украины

В Кремле не обладают информацией о возможном предложении Великобритании создать с Украиной военный, политический и экономический альянс, однако полагают, что такие инициативы грозят позициям Евросоюза, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее о таком предложении сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом смысле это предполагает, что, видимо, он предлагает такой междусобойчик, чтобы подорвать позиции ЕС», — сказал он.

Песков призвал осторожно относиться к опубликованной информации: «при всем уважении к Corriere della Sera, давайте относиться [к этим данным] как к сообщению СМИ».

Собеседники Corriere della Sera рассказали, что британский премьер впервые предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс во время визита в Киев в начале апреля. Джонсон указал, что в него должны войти те государства, которые «объединены недоверием к Брюсселю» и реакций на начало Россией военной операции: Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, позднее к объединению может присоединиться Турция.

Эти государства объединит «ревностная защита национального суверенитета», либеральный подход к экономике и решимость к «максимально непримиримой позиции к военной угрозе со стороны Москвы», говорят источники Corriere della Sera, передает РБК.

По их данным, власти Украины пока не озвучили четкую позицию относительно этой инициативы, пишет газета, Зеленский намерен дождаться саммита 23 июня, на котором страны Евросоюза рассмотрят заявку страны на получение статуса кандидата в члены.