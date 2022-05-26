Глава МИД Британии: Россию невозможно умиротворить

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении в четверг в Боснии планирует призвать союзников оставаться решительными в поддержке Украины и не умиротворять Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Во время визита в Боснию и Герцеговину Трасс будет настаивать на том, что "все мы должны усвоить урок истории" и противостоять Путину.

"Русскую агрессию нельзя умиротворить. ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине", - заявил Трасс в своем выступлении перед вооруженными силами Боснии и Герцеговины.

Она отметила, что нужно быть непоколебимыми в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций.