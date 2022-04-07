МИД Великобритании: Основополагающий акт Россия-НАТО мертв

Время Основополагающего акта Россия-НАТО истекло, нужен новый подход к безопасности в Европе, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе рабочего ужина в рамках встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Основополагающий акт Россия-НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией", - цитируют Трасс в министерстве иностранных дел королевства.

Согласно заявлению МИД, Трасс подчеркнула, что НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на восточных границах альянса и должна "переосмыслить" поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и устрашении. Сейчас не время для ложного успокоения. Россия не отступает, она перегруппирует и передислоцирует свои силы, чтобы еще сильнее нажать с востока и юга Украины", - заявила Трасс. – «Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании".

Министр иностранных дел также призвала своих партнеров ужесточить санкции и вооружить Украину "быстро и решительно".