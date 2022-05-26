Deutsche Bahn усилит помощь Украине в экспорте зерна

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn планирует активнее поддерживать Украину в экспорте зерна, сообщила руководитель отдела грузовых перевозок DB Зигрид Никутта.

"Учитывая угрозу голода в некоторых регионах планеты и огромную потребность в экспорте миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки, мы будем организовывать отправку дополнительных эшелонов в координацию с федеральным правительством", - сообщила Никутта газетам издательской группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Сейчас DB Cargo с дочерними компаниями в Польше и Румынии каждый день отправляет несколько эшелонов с украинским зерном в разные морские порты.

"Теперь речь идет о расширении этого сельскохозяйственного экспорта. Цель - стабильное соединение с морскими портами Северного, Черного и Средиземного морей", - сказала Никутта.