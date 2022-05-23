Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал создать военно-морскую коалицию для разблокировки украинских портов в Черном море.

"Времени очень мало. Мы приближаемся к новому сезону уборки урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы. Нет способа хранить это зерно и нет другого подходящего альтернативного пути. Крайне важно показать уязвимым странам, что мы готовы предпринять шаги, необходимые для того, чтобы накормить мир", - подчеркнул Ландсбергис, сообщает The Guardian.