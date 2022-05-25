Nike уходит из России

Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в Россию

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — пишет газета «Ведомости», со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. Поставки товаров Nike в Россию приостановлены.

Франчайзинговый договор Nike заключил в России с «Ап энд ран» и «А3 спорт» (они входят в IRG) и «Яр», срок лицензии у них истекает 26 мая. С марта число монобрендовых магазинов производителя в России уже сократилось с 116 до 56, а 19 временно закрыты.

IRG управляет 36 магазинами Nike в России, говорится на сайте компании, причем девять из них временно не работают.

В Nike сообщили, что решение не продлевать существующие деловые взаимоотношения и не заключать новые в компании приняли из-за операционных сложностей. Производитель указал, что деловая активность на российском рынке приостановлена, однако все сотрудники продолжают получать выплаты.