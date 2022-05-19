McDonald’s продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру

Сеть фастфуда McDonald's Corp объявила, что продаст свой бизнес в России своему крупному российскому франчайзи - компании "ГиД" Александра Говора, с 2015 года управляющему 25 ресторанами сети в Сибири.

Сделка зависит от определенных условий, включая одобрение регуляторов, ее закрытие ожидается в ближайшие недели, сообщили в McDonald's, передает Интерфакс.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Соглашение также предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.

Покупатель также согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор - бенефициар ООО "ГиД", которое развивает сеть McDonald's в Сибирском федеральном округе. Он также владеет 50% АО "Нефтехимсервис" (инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ в Кузбассе). Кроме того, Говор - экс-владелец девелоперской компании АО "Инрусинвест" и входит в ее совет директоров. В числе проектов "Инрусинвеста" - трехзвездочный отель Park Inn by Radisson и медицинский центр Grand Medica в Новокузнецке.

Корпорация решила с 14 марта приостановить обслуживание в своих ресторанах в России, но сохранить работу офиса. Для посетителей оставались открыты точки McDonald's, которыми управляли франчайзинговыми партнерами компании.

16 мая McDonald's сообщила, что решила уйти из России и продать местный бизнес локальному покупателю. После этого бывшие точки сети не смогут использовать бренд и меню McDonald's. При этом компания рассчитывает сохранить свои торговые марки в России.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - объясняла компания.

В I квартале McDonald's зафиксировал расходы в размере $127 млн в результате приостановки работы на рынках России и Украины. Эта сумма включает $27 млн, потраченные компанией на выплаты сотрудникам, поставщикам и оплату аренды, а также списание стоимости нереализованных запасов на $100 млн.

После объявления о планах продать бизнес в России компания сообщила, что ожидает списания в размере $1,2-1,4 млрд, которые преимущественно буду неденежными.

Первый ресторан McDonald's в России открылся в Москве на Пушкинской площади в 1990 году.

Суммарные инвестиции McDonald's в России составили $2,5 млрд. Налоговые выплаты компании составили 167 млрд рублей. В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тысяч.

CEO McDonald's Крис Кемпчински, комментируя уход с российского рынка, отмечал, что это было непростым решением и его будет непросто реализовать, учитывая масштабы бизнеса и текущие операционные сложности, связанные с Россией.