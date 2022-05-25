Последнее обновление: 25.05.2022 09:11

США не продлили лицензию на обслуживание долга РФ в долларах не будет продлена

Лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

Соответствующее официальное уведомление опубликовано на сайте ведомства, отвечающего за правоприменение в области санкций США, передает Интерфакс.

Лицензия, позволявшая обслуживать привлеченный до 1 марта 2022 г суверенный долларовый долг, была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций. О том, что она, скорее всего, не будет продлена, на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Позднее это подтвердила и глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен.

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