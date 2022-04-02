Великобритания разрешила до 30 июня платежи по суверенному долгу России

Минфин Великобритании разрешил британским физическим и юридическим лицам оказывать услуги по проведению валютных платежей по суверенному долгу России в условиях санкций.

Лицензию со сроком действия с 1 апреля до 30 июня 2022 года выпустило Управление по реализации финансовых санкций при Минфине страны, оно распространяется на платежи по бумагам, выпущенным до 1 марта.

Процедура выпуска лицензий является стандартной для Великобритании. В целях соблюдения интересов страны и национальных компаний британское правительство может выдавать лицензии на работу с юридическими и физическими лицами, а также организациями, которые находятся под санкциями. Как правило, лицензии имеют срок действия и определяют характер и формы взаимодействия с фигурантами санкционных списков, передает РБК.

«Лицо может предоставлять финансовые услуги для целей получения и последующего перевода не выраженных в рублях процентных, купонных, срочных платежей, а также платежей основной суммы долга от Центробанка, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России в связи с долговыми обязательствами, выпущенными ими до 1 марта 2022 года», — говорится в описании условий лицензии.

В некоторых еврооблигациях российского Минфина платежным агентом в Лондоне выступает лондонский филиал Citibank, которому может быть адресована британская лицензия. Кроме того, четыре еврооблигационных выпуска Минфина, находящихся в обращении, имеют листинг на Лондонской фондовой бирже.