Последнее обновление: 20.05.2022 15:43

ЦБ Китая неожиданно снизил базовую ставку по кредитам сроком на пять лет

Народный банк Китая неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%.

Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году, передает Интерфакс.

Ставка по кредитам сроком на год оставлена на уровне 3,7%, говорится в сообщении НБК. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентирам для LPR.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

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