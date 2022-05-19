Зеленский продлил военное положение в Украине до конца августа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации.

"Подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", - заявил Зеленский во время очередного обращения.

Согласно законопроекту №7389 с 25 мая срок действия военного положения продлевается на 90 суток в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины.