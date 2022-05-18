Кремль отказался увязывать выход украинских военных из «Азовстали» и мирные переговоры

Мирные переговоры России и Украины не продвигаются, но говорить о том, повлияет ли выход украинских военных на заводе «Азовсталь» на возобновление переговорного процесса, нельзя, так как это «не сильно связанные процессы», заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы. Переговоры действительно не продвигаются и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова также спросили, считают ли в Кремле капитуляцией выход украинских военных с территории завода. «Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те, кто укрывался, те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — утверждает представитель Кремля.

По утверждению Минобороны РФ, за последние три дня с территории «Азовстали» вышли 959 бойцов подконтрольных Киеву сил, из них почти 700 — за последние сутки. В том числе с завода эвакуировали 80 раненых, большей части из них потребовалась госпитализация. Их разместили в больнице Новоазовска в ДНР.

Власти Украины не комментируют процесс эвакуации.