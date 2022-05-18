Последнее обновление: 18.05.2022 14:41

Минобороны РФ заявило «о сдаче в плен» 694 украинских военных с "Азовстали"

Министерство обороны РФ заявило, что за сутки с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 694 украинских военных, в том числе 29 раненых.

Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с 16 мая с "Азовстали" сдались в плен 959 украинских военнослужащих, в том числе 80 раненых. Из них 51 помещен на лечение в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.

Во вторник, власти Украины, украинские и российские СМИ сообщили, что была осуществлены эвакуация с Азовстали 264 человек, включая 53 тяжелораненых.

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