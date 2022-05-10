Британия готова помочь партнерам в передаче Украине самолетов советских моделей

Британия поддержала бы и помогла Польше или другим странам Центрально-Восточной Европы, если бы они захотели передать Украине свои истребители советского образца.

Как сообщает The Guardian, об этом в понедельник заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он сказал, что Британия поддержала бы "любую страну, которая примет такое решение", и защищала бы их право это сделать.

После слухов в марте о том, что Польша может в сотрудничестве с США передать Украине свои МиГ-29, знакомые украинским пилотам, эти планы не реализовались, якобы из-за позиции Белого дома.

Уоллес сказал, что Польша тогда поддерживала идею о таком трансфере и не отказалась от этой позиции. "Если бы Польша решила сделать это, мы бы поддержали их", - отметил Уоллес, добавив, что Британия могла бы помочь закрыть нехватку самолетов.

МиГ-29 находятся на вооружении в Польше, Словакии и Болгарии.

Бен Уоллес отметил, что и он, и премьер Борис Джонсон стремятся сделать "все возможное", чтобы предоставить Украине необходимое оружие, но признал, что по поводу истребителей позиции западных столиц отличаются.