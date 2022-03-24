Британия предоставит Украине еще 6000 ракет

На экстренной встрече лидеров стран НАТО и "Большой семерки", которая состоится в Брюсселе в четверг, Борис Джонсон объявит о передаче украинской армии еще шести тысяч ракет.

Кроме того, британский премьер намерен выделить 25 млн фунтов (33 млн долларов) на оплату украинским солдатам и летчикам, передает BBC.

Всемирная служба BBC получит от британского правительства дополнительные 4,1 млн фунтов на поддержку русской и украинской языковых служб.

"Соединенное Королевство в сотрудничестве с нашими союзниками усиливает военную и экономическую поддержку Украине, для которой сейчас наступает переломный момент в этой битве", - сказал Борис Джонсон.

"Спустя месяц с начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе, а также по всему миру", - добавил премьер-министр.

Новые поставки будут осуществлены в дополнение к 4000 ракет, которые уже были отправлены в Украину из Британии.

Что касается финансовой помощи, то эти 25 млн фунтов также идут в довесок к 400 млн, выделенным ранее на экономическую и гуманитарную помощь Украине.