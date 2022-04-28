Последнее обновление: 28.04.2022 09:44

США изучат возможность передачи Украине замороженных активов Центробанка России

Власти рассматривают возможность передачи Украине замороженных в США активов Банка России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

По словам Блинкена, сейчас вопрос заключается в том, есть ли в США положения законодательства, касающиеся конфискаций. Он отметил, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают это. «Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию», — добавил Блинкен.

Кроме того, в ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт) заявил, что в Федеральной резервной системе США заморожено почти $100 млрд Центробанка России, передает РБК.

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