Минфин США сделал исключение из санкций для НКО

Министерство финансов США разрешило некоммерческим организациям (НКО) проведение различных сделок, подпадавших ранее под санкции, для осуществления деятельности, связанной с гуманитарными проектами и развитием демократии в России и Украине.

Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной ведомством.

Согласно документу, Минфин разрешает операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для деятельности НКО, которая иначе бы попала под запрет из-за введенных ограничений, передает РБК.

Документ также позволяет некоммерческим организациям оказывать помощь для гуманитарных нужд: поставки еды и продовольствия, образовательные проекты, проекты, связанные со здравоохранением и защитой окружающей среды.