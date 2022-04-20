Украина подтвердила согласие на предложения ООН по гуманитарному перемирию

Украина разделяет мнение, что гуманитарная пауза является необходимой для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц из мест боевых действий в Украине.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно призыва Генерального секретаря ООН ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу", пишет УНН.

"Благодарны Генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза является необходимой для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, прежде всего из многострадального Мариуполя", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".

В то же время, подчеркнули в МИД, Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в частности лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов.

"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений", - говорится в комментарии МИД.

Дипломаты подчеркнули, что РФ должна также обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

Они подчеркнули, что блокады российскими военными украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям.

Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия.

"Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - заявили в МИД.