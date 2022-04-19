Последнее обновление: 19.04.2022 16:15

Лавров подтвердил начало следующей фазы военного вторжения в Украину

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил начало следующей стадии российского военного вторжения в Украину.

«Начинается следующая стадия этой операции, и я уверен, что это очень важный момент для всей спецоперации», — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Глава МИД также подтвердил, что Россия будет продолжать военное вторжение в Украину, которая будет направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик.

«Она нацелена только на военные объекты, не на гражданские», — сказал Лавров.

Утром 19 апреля Минобороны России сообщило, что в течение ночи ракетные войска и артиллерия сухопутных войск нанесли удары по 1260 военным объектам вооруженных сил Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск.

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