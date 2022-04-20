Последнее обновление: 20.04.2022 12:35

В Беларуси подорожал проезд железнодорожным транспортом

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ постановлением №29 от 11 апреля 2022 года повысило тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 24 копейки в пределах одного тарифного пояса, на 31 копейку в пределах двух тарифных поясов.

На региональных линиях билет из Минска в Молодечно подорожает на 41 копейку. Подорожают и билеты на поезда межрегиональных линий: поездка в поездке первого класса из Минска в Гомель станет дороже на 4,44 рубля.

«Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2022 году в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом», - говорится в комментарии ведомства.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования

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