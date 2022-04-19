В Беларуси повышены тарифы на железнодорожные перевозки грузов

МАРТ принято постановление от 11 апреля 2022 г. № 30 «Об изменении постановления Республики Беларусь от 21 января 2021 г. № 4».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением №30 от 11 апреля 2022 года значительно повысило тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

«… предусмотрено изменение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом… в соответствии с Методикой ежегодной индексации тарифов… от 15 до 55 процентов в зависимости от вида груза», - говорится в сообщении ведомства.

«У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности», - также сказано в комментарии.

Тарифы согласно постановлению №30 действуют только в отношении железнодорожных грузовых перевозок и не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.