МАРТ РБ списал инфляцию на санкции и ослабление курса российского рубля

Высокие темпы роста цен в марте обусловлены увеличением негативного влияния от ухудшения внешних экономических условий: усиление санкционной политики, ускорение мировых цен на сырье и материалы, в том числе нефти, существенное ослабление российского рубля и ускорение инфляционных процессов в России, ослабление белорусского рубля.

Такие причины резкого инфляционного всплеска назвало Министерство Антимонопольного регулирования и торговли РБ. Как сообщалось, годовая инфляция в марте 2022 года составила 15,9%.

В марте ускорение годовой инфляции отмечается за счет увеличения вклада, прежде всего, импортируемых продовольственных и непродовольственных товаров.

Наибольшее ускорение годовых темпов роста цен в марте отмечается на электротовары - до 21,5 процента за последние 12 месяцев, синтетические моющие средства - 23,5 процента, плодоовощную продукцию - 41,6 процента из-за удорожания импортируемых бананов, плодов цитрусовых, рыбу и рыбопродукты - 18,2 процента.

Замедление годовых темпов роста цен в марте отмечается на мясо и мясопродукты на 0,3 п.п. до 15,6 процента, масло растительное на 1,2 п.п. до 7,2 процента. Снижение цен отмечается на соль – на 4,5 процента.

По оценке МАРТ (на основании данных Всемирного банка), мировые цены на удобрения за первый квартал выросли до 154 процентов, хлопок – на 17,6 процента, соевый шрот – около 30 процентов. Рост мировых цен на продовольствие в марте 2022 г. по отношению к марту 2021 г. в целом ускорился до 31,4 процента (19,1 процента месяцем ранее), в том числе на крупы – до 35 процентов (13,3 процента), масла – 53,5 процента (34,5 процента), сахар – 20,6 процента (8,5 процента), мясо – 17,1 процента (15,1 процента).

За месяц (март к февралю 2022 г.) импортные фрукты подорожали на 24,9 процента (бананы – на 34,7 процента, плоды цитрусовых – 31,7 процента), рыба и рыбопродукты (8,3 процента), рис (9,6 процента), виноград (27,8 процента). Также отмечается удорожание тарифов на услуги пассажирского воздушного транспорта (21 процент), туристические услуги (25,1 процента).

По отношению к предыдущему месяцу в марте в группе продовольственных товаров отмечается сезонный рост цен на плодовоовощную продукцию: помидоры подорожали на 44,7 процента, перец сладкий – на 59,8 процента. Вместе с тем по огурцам отмечается положительная тенденция: за месяц огурцы подешевели на 30,7 процента.

Значимый вклад в марте оказало повышение цен на топливо (5,7 процента к предыдущему месяцу). Также отмечается увеличение цен на алкогольные напитки на 3,8 процента, повышены тарифы на услуги транспорта на 11,4 процента (за счет удорожания международных перевозок).