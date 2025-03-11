В Минске цены на растительное масло в феврале выросли на 1,6%, ЖКУ – на 10,8%

В Минске цены на растительное масло в феврале 2025 года выросли по сравнению с январем на 1,6%, Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – на 10,8%. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления столицы.

Согласно информации, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 1,2%, рыба и рыбопродукты – на 1,1%, молоко и молочные продукты – на 0,8%.

Что касается промтоваров, то цены на синтетические моющие средства в феврале 2025 года по сравнению с январем увеличились на 3,3%, легковые автомобили – на 2,6%, одежду – на 1,9%, а вот на телевизоры снизились на 1,9%.

В феврале 2025 года услуги железнодорожного транспорта международного сообщения по сравнению с январем текущего года подорожали на 5,3%, туристические услуги – на 3,8%, бытовые услуги – на 1,2%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в Минске в феврале 2025 года составил 6,4%, на непродовольственные товары – 4%, услуги – 6,7%.