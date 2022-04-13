Зеленский предлагает обменять Медведчука на украинских пленных

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленников.

"Он прятался 48 дней. А вот наконец решил попробовать сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!" Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени», - сказал Зеленский.

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и наших девушек, которые сейчас в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил он.