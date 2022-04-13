Инфляция в США разогналась до 8,5% в годом измерении

Министерство труда США заявило во вторник, что индекс потребительских цен взлетел в марте до 8,5%, что стало наибольшим ростом в годовом измерении с декабря 1981 года.

Цены выросли из-за узких мест в цепочках поставок, устойчивого потребительского спроса и сбоев на мировых рынках продовольствия и энергоносителей, усиленных войной россии против Украины, сообщает Associated Press.

При этом инфляция в США в марте против февраля выросла на 1,2%, по сравнению с ростом на 0,8% в феврале против января.

Данные по инфляции за март первыми отразили резкий скачок цен на бензин, который произошел после вторжения России в Украину. Средняя цена галлона (около 3,79 л) бензина поднималась до 4,10 доллара, что на 43% выше по сравнению с прошлым годом.

Рост цен на энергоносители в США, как указано, привел к увеличению транспортных затрат на доставку товаров и комплектующих по всей экономике, что способствовало повышению цен для потребителей.

Последние данные об ускорении роста цен укрепляют ожидания того, что Федеральная резервная система США будет агрессивно повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы попытаться замедлить заимствования и расходы и обуздать инфляцию.

Сейчас экономика США, как сообщается, в целом остается стабильной: безработица находится на 50-летнем минимуме, а количество вакансий — на рекордно высоком уровне.