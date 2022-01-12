Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года

Годовая инфляция в США в декабре 2021 года ускорилась до 7% с 6,8% в ноябре, что является максимальным показателем с июня 1982 года.

Об этом говорится в заявлении статистического бюро Минтруда страны, передают Ведомости.

В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,5% против 0,8% в ноябре. Значительное влияние на инфляцию в декабре оказало подорожание жилья, поддержанных легковых автомобилей и грузовиков, отмечается в сообщении.

Также на рост индекса потребительских цен оказывает влияние подорожание продуктов, несмотря на то, что в месячном выражении оно замедлилось до 0,5% с 0,7% в декабре.

На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2021 г. с 5,5 до 5,9%. На 2022 г. прогноз годовой инфляции улучшен с 4 до 3,8%. «Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением [роста] экономики, продолжает способствовать повышению уровня инфляции», — говорилось в заявлении. В ФРС также отказались от определения «временной инфляции», посчитав, что она будет иметь более долгосрочный характер.

До этого в ФРС называли растущий индекс потребительских цен временным всплеском. Годовая инфляция в США в ноябре составила 6,8% против 6,2% в октябре.