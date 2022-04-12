В Беларуси будут повышены цены на лекарства

Белорусские власти намерены повысить цены на лекарственные средства отечественного производства

Такая мера предусмотрена Комплексным планом правительства РБ по поддержке экономики в целях «защиты интересов бизнеса и граждан», который был утвержден и подписан на прошлой неделе.

В частности, планом предусмотрено «изменение способа регулирования цен на лекарственные средства», которое планируется уже в апреле-мае осуществить с помощью:

- единовременного пересмотра регулируемых цен по убыточным позициям с установлением цены на безубыточном уровне

- изменения цен отечественными производителями самостоятельно на основе формульного ценообразования.

Реализация каждого из способов неизбежно приведет к росту цен на лекарственные средства.

Планом также предусмотрена оптимизация процедуры (сокращение сроков) регистрации отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в случае замены иностранных комплектующих, расходных материалов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ. Срок реализации этого пункта плана - первое полугодие 22 года.