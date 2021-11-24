Госконтроль РБ обнаружил поставки компонентов для ПЦР-тестов по завышенным ценам

Два коммерческих предприятия поставляли в медучреждения Беларуси оборудование и химические реагенты, в том числе для проведения ПЦР-тестов, по завышенным ценам.

«Частные компании занимались поставкой в Беларусь медицинских товаров и реагентов, применяемых для производства медицинских тест-систем, в том числе ПЦР-тестов и тест-систем по определению наличия антигена COVID-19», =говорится в сообщении Госконтроля РБ.

«Для минимизации налоговых платежей руководители предприятий помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы, оформленные от имени подконтрольных иностранных структур, зарегистрированных на территории Литвы, Польши, России. В этих документах искусственно завышалась стоимость оборудования и реагентов, и соответственно фиктивно увеличивались затраты белорусских коммерческих предприятий», - сказано в сообщении.

Далее, оборудование и реагенты для тест-систем поставлялись государственным предприятиям и учреждениям системы здравоохранения по завышенным в 3-5 раз ценам, что

«Применение указанной противоправной схемы повлекло неуплату в бюджет более 4,4 млн. рублей налогов… возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса», - отмечается в сообщении.

Кроме того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены факты выплаты зарплаты в конвертах сотрудникам коммерческих предприятий, которые подтверждаются изъятыми записями чернового учета и свидетельскими показаниями 6 работников. Сумма выплаченной «серой» зарплаты за 2 года составила более 50 тыс. рублей.