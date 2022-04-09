МВФ открыл донорский счет для помощи Украине, деньги на который смогут переводить не только страны-члены МВФ, но и межправительственные агентства и организации, которые хотят помочь Украине.

Административный счет предназначен для донорских ресурсов в виде грантов и займов, которые помогут Украине сводить платежный баланс, выполнять бюджет, стабилизировать экономику.

Доноры смогут использовать проверенную инфраструктуру МВФ для быстрого перевода платежей в Украину. Деньги будут перечисляться в резервных валютах (доллары США, евро, фунты, юани, канадские и австралийские доллары, швейцарские франки) или специальных правах заимствования, а МВФ будет отправлять их на счет Украины в СПЗ.

Первый взнос на открытый МВФ счет уже анонсировала Канада в объеме $800 млн.