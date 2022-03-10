Последнее обновление: 10.03.2022 12:29

МВФ утвердил пакет помощи Украине в $1,4 млрд

Международный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США в надежде, что это поможет Украине немного смягчить последствия войны.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности.

В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.

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