Swedbank прекратит финансовые операции с Россией и Беларусью

Группа Swedbank решила прекратить финансовые операции с Россией и Беларусью, говорится на сайте группы.

"Соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в Россию и Беларусь или поступают из этих стран", - сообщила компания.

В Swedbank отметили, что могут применяться отдельные исключения, "например, Swedbank продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям".

Платежи в Россию и Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно, платежи из этих стран - до 6 мая 2022 года включительно, передает Интерфакс.

Swedbank работает в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.