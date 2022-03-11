Нацбанк Беларуси назвал меры поддержки банков в условиях санкций

В целях обеспечения устойчивого функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банки) c учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов

Нацбанк Беларуси принял дополнительные временные меры, направленные на обеспечение устойчивого функционирования банков и повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях санкций Запада.

Как сообщает пресс-служба регулятора, до 31 декабря 2022 года банкам предоставлены следующие дополнительные возможности:

при классификации активов, подверженных кредитному риску, и условных обязательств, а также формировании специальных резервов по ним не учитывать влияние курсовых разниц после 1 февраля 2022 года;

при оценке достаточности у должника поступлений в иностранной валюте включать в расчет входящего потока российские рубли и китайские юани независимо от валюты кредитной задолженности;

при расчете достаточности нормативного капитала снижать степень риска по кредитам, выданным ранее по ставке, превышающей расчетную величину стандартного риска, с 500 до 100 процентов.

Нацбанк также рекомендует банкам осуществлять в 2022 году приоритетное направление прибыли за 2019–2021 годы и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, не осуществлять выплаты дивидендов акционерам.